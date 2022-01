GALERII ⟩ Protestijad panevad Indias tööpuuduse tõttu rongivaguneid põlema

Laialdane tööpuudus ja segadus seoses raudteesektori värbamisprotsessiga on mobiliseerinud tuhandeid noori meeleavaldajaid Indias. Protestijad on pannud põlema tühjasid rongivaguneid ja peatanud rongiliikluse, vahendab Reuters.

Üliõpilasorganisatsioonid on kutsunud üles uutele protestidele, eriti Ida-Indias asuvas Bihari osariigis, kus on üks riigi halvimaid tööpuuduse määrasid.

Rahutused algasid esmaspäeval, kui selgus, et samad tööotsijad võeti raudtee värbamisel vastu mitmesse kategooriasse. Need, kellel ei olnud tööd, tundsid, et neid on halvasti koheldud.