Valge Maja: sanktsioonide sihtmärgiks on Venemaa tööstus, mitte tarbijad

«Me ei saa iga meedet ette näha, kuid kavatsus on tõesti võtta kasutusele meetmed, mis meie arvates vähendavad ajapikku Venemaa tööstuslikku võimekust ja tootmisvõimsust, mitte minna Venemaa tarbijate kallale,» ütles Valge Maja riikliku julgeoleku ametnik Peter Harrell neljapäeval peetud kõnes.

Harrell, kes kuulub riikliku julgeolekunõukogu koosseisu, ütles, et Ameerika Ühendriigid on valmis koheselt pärast Ukraina sissetungi kehtestama «halvavad rahalised kulud Venemaa peamistele finantsasutustele ning rakendama mitmeid ulatuslikke ekspordikontrolle, mis vähendavad Venemaa tööstussuutlikkust».

Kaheosaline strateegia hõlmab finantssanktsioone suurte Venemaa finantsasutuste vastu, «et vallandada kapitali väljavool, põhjustada inflatsiooni ja sundida Venemaa keskpanka andma oma pankadele tagatisi, nii et Putin tunnetaks kulusid juba esimesel päeval,» ütles Harrell.

Kaubandusministeeriumi ametnik Thea Kendler sõnas reedel: «Me kaalume massiivseid sanktsioone, mis on suunatud võtmeisikutele ja -tööstustele, mis ei olnud 2014. aastal kõne all.»

Valge Maja ametnikud on nimetanud peamiste sihtmärkidena näiteks lennundust, merendust, robootikat, tehisintellekti ja kaitsetööstust. Üks asjaga kursis olev isik ütles neljapäeval Reutersile, et keskendutakse Venemaa juhtkonna jaoks olulistele strateegilistele sektoritele. Küsimusele Venemaa tulusa nafta- ja gaasisektori kohta ütles isik, et midagi ei ole välistatud.