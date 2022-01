Toyota säilitas maailma suurimaks automüüja tiitli vaatamata kiipide puudusele

Toyota teatas reedel, et müüs 2021. aastal ligi 10,5 miljonit sõidukit, mis on 10,1 protsenti rohkem kui 2020. aastal. Lisaks sellele, et Toyota oli jätkuvalt maailma suurim autotootja, mööduti 2021. aasta jooksul ka General Motorsist kui USA enimmüüdud autotootjast aastase müügi poolest.

«Covid-19 leviku mõju oli 2021. aastal vähem tõsine kui 2020. aastal. Selle tulemusena kasvasid nii ülemaailmne müük kui ka tootmine võrreldes eelmise aastaga,» ütles Toyota.

Võrdluseks tarnis Volkswagen 8,9 miljonit sõidukit, mis on 4,5 protsenti vähem kui 2020. aastal, mis tähistab nende viimase kümne aasta madalaimat müüginumbrit. VW ütles jaanuaris, et eeldab, et tarneahela tingimused jäävad selle aasta esimesel poolel ebastabiilseks.

Hoolimata müügi kasvust on Toyota, nagu teisedki suured autotootjad, vähendanud tootmist, sest Covid-19 tõttu häiritud tarneahelate tõttu on puudus pooljuhtidest. «Nii Covid-19 kui ka varuosade tarne väljavaated on endiselt ebakindlad ning me teeme jätkuvalt kõik endast oleneva, et vähendada selle mõju,» sõnas Toyota.