Putin plaanib kohtuda ka Saksa ärijuhtidega

Samal ajal, kui Ukraina piirile saabub üha rohkem sõjalisi jõude, on Venemaa presidendil Vladimir Putinil kavas kohtuda mitmete Saksa äriettevõtete juhtidega. Seda kinnitasid nii Kreml, kui ka kohtumist korraldav Saksa Ida-Euroopa majandussuhete komitee. Kiiresti muutuva olukorra tõttu ei ole aga veel olnud võimalik kohtumise kuupäeva määrata, vahendab Der Spiegel.

«Ida-Euroopa majandussuhete komitee korraldab traditsiooniliselt kord aastas ärikohtumise president Putini ja majandusministritega, et käsitleda majandussuhete aktuaalseid küsimusi,» ütles Saksa Ida-Euroopa majandussuhete komitee pressiesindaja Spiegelile. 2021. aasta kohtumine jäi pandeemia tõttu ära, kuid tänavu on üritus taas plaanis, mis pandeemia tõttu toimub tõenäoliselt internetis.

Saksa Ida-Euroopa majandussuhete komitee on lobitööorganisatsioon, mille liikmete hulka kuuluvad suured tehased ja investorid, nagu SAP, Siemens, Volkswagen, BASF ja Allianz, kellel on Venemaal majandushuvid. Näiteks teenis Venemaal Siemens 2019. aastal 3 400 töötajaga umbes 1,1 miljardi euro suuruse käibe, selgub ettevõtte kodulehelt. Komisjoni esimees on masinaehitusega tegeleva Wilo Groupi juht Oliver Hermes, kes ka traditsiooniliselt juhib kohtumist Venemaa riigipeaga.