Narvalasi hakkab sõidutama Go Bus

«Uus bussiajastu ei väljendu ainult kaasaegses sisus ja väljanägemises, vaid ka puhtamas linnaõhus ja väiksemas keskkonnajäljes. On selge, et me ei saa lahendada üleöö globaalseid kriise, aga me saame astuda väikseid samme tervema keskkonna poole nagu uuel nädalal sõitmist alustavad gaasibussid,» kommenteeris Pruuli pressiteates.