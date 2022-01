Valeraha hulk turul vähenes

Tegemist on viimase kaheksa aasta kõige väiksema võltsingute arvuga Eestis. Sellega on Eesti ühtlasi ka teiste euroala riikide võrdluses üks väiksema võltsingute levikuga riik.

Eestis avastatud võltsingud polnud valdavalt oma olemuselt keerukad, vaid raha oli püütud imiteerida väga lihtsate võtetega, kas ehtsaid pangatähti kopeerides või oli neile suisa peale kirjutatud, et tegemist suveniiriga. Seetõttu tuletame inimestele meelde, et rahatähe ehtsust on võimalik lihtsalt tuvastada ja tihti piisab vaid tähelepanelikust silmitsemisest.