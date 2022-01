Toidupank jagas mullu abivajajatele 2856 tonni päästetud toitu

Abi jagati nädalas kesmiselt 13 654 inimesele, mis on 38% rohkem kui aasta varem. 2021. aasta päästetud toidu kogusest moodustas Rimi poolt annetatud toit 43%, mis tähendab 1240 tonni ja teeb Rimist Toidupanga suurima päästetud toidu annetaja, teatas Toidupank.

Koos päästetud toidu koguse kasvamisega on kasvanud ka abivajajate hulk.

«Koroonakriisist tingituna on puudust kannatavate inimeste hulk märkimisväärselt kasvanud ning ulatub mõnes maakonnas aastataguse ajaga võrreldes kahekordse tasemeni,» selgitas Eesti Toidupanga tegevjuht Piet Boerefijn.

Suurenenud abivajajate hulk eeldab ka suuremat toidukogust. 2021. aastal viisid Toidupank ja Rimi koostöös läbi mitu edukat katsetust. Üheks uuenduslikuks viisiks toidu annetamises on toidu sügavkülmutamine kauplustes. Senini on värskete toiduainete annetamine olnud keeruline, sest kiirelt riknevaid tooteid ei jõuta laiali jagada.

Rimi töötas Põllumajandus- ja Toiduameti juhistel välja meetodi värskete toiduainete külmutamiseks, mis pikendab säilimisaega lausa mitme kuu võrra. Sel moel on Rimi annetanud Toidupangale 516 kg piima- ja lihatooteid ning üha enam Rimi kauplusi taotleb tegevuse jaoks luba, mis annab lootust koguste kasvamiseks.

Lisaks on käima läinud koostööprojekt Võrumaal, kus osapooli on kolm: väga tugev ja aktiivne kogukond, Toidupank ja Rimi. Koostöö tulemusena laieneb abisaajate ring, Toidupank saab kogukonna näol juurde vabatahtlikke ning katses osalevas Rimi kaupluses väheneb mahakantava toidu hulk ja kasvab annetuste osakaal.

Toidukao vähendamine ja nõrgemate ühiskonnagruppide abistamine on Rimile oluline.

«Eelmisel aastal Toidupangale annetatud 1240 tonni päästetud toitu oli positiivne üllatus ka meile, sest 2020. aastaga võrreldes on kasv lausa 60%. Teeme keskkonna hoidmise jaoks igapäevaselt aktiivselt tööd ja kui selle tulemus mõjub positiivselt heategevusele, siis rõõmustame südamest,» sõnab Rimi vastutustundliku ettevõtluse juht Katrin Bats.

Päästetud toit on poodides ja tootjatel ülejääv tarbimiskõlblik toit, mille realiseerimise kuupäev võib olla kohe saabumas või möödas. Päästetud toitu annetavad toidupankadele igapäevaselt suuremad ja väiksemad toidupoed, maaletoojad, toidu tootjad ja põllumehed eesmärgiga, et see jõuaks läbi Toidupanga abivajajate toidulauale.