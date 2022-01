Skeleton kaasas Taavet Hinrikuse eestvedamisel 37,6 miljonit

Värske rahakaasamise järel ületavad Skeletonisse tehtud investeeringud 200 miljoni euro piiri. Skeletoni juht Taavi Madiberk ütles, et uus rahastusvoor võimaldab neil viia ellu pikaajalist strateegiat. Plaanis on suurendada superkondensaatorite tootmismahtusid Saksamaal, et täita klienditellimusi ja jätkata uute, kumeral grafeenil põhinevate akutehnoloogiate arendamist.

«Jätkame ka suuri investeeringuid teadus- ja arendustegevusse. Oleme veendunud, et Pariisi kliimaeesmärkide saavutamiseks on vaja fundamentaalselt uusi energiasalvestustehnoloogiaid, mida loovad süvatehnoloogia (deep tech) ettevõtted,» lisas ta.

Taavet Hinrikus selgitas, et Skeletoni superkondensaatoreid on võimalik laadida vaid mõne sekundiga ja neil on miljon laadimistsüklit. «See on teinud Skeletonist eelistatud tarnija tippettevõtetele alates autotööstustest kuni elektrivõrkude ehitajate ja operaatorite ning tööstustehnika tootjateni,» lisas ta.