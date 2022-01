Telia kasvatas mullu nii käivet kui kasumit

«Möödunud aastat jääb Telia jaoks iseloomustama läbi aegade suurim IT teenuste kasv. Samuti oli väga positiivne näha, et aasta lõpu seisuga kasutas enam kui 16 000 Telia äriklienti Turvaneti teenust, mis pakub lisaks kvaliteetsele internetiühendusele täiendavaid kaitset erinevate küberohtude eest. See on selge märk sellest, et üha suurema hulga ettevõtete jaoks on küberturvalisuse valdkond aina suuremas fookuses. Turvaneti turvafiltrid aitasid ainuüksi eelmisel aastal tõrjuda üle 800 miljoni potentsiaalse ohu,» märkis Pajos pressiteates,