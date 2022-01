Miljardiettevõtteks tõusnud Veriffi juht: mis-tunne-on-küsimuseks on veel vara

Kolmapäeva õhtul teatas isikusamasuse tuvastamise teenust pakkuv Veriff, et kaasab välismaistelt riskikapitalifondidelt 100 miljonit dollarit, mille järel tõuseb ettevõtte väärtus 1,5 miljardi dollari ehk 1,3 miljardi euroni. Kuigi summad on hoomamatud, ei näi Veriffi noor juht sellest end segada laskvat.

«Emotsioonid on mõistagi ainult positiivsed. Aga kui sportlastelt küsitakse finišisse jõudes, «kuidas sõit oli», siis meile on seda küsimust veel vara esitada. Ütleksin, et Veriff on alles võidusõidu alguses,» teatab Kotkas ja lisab, et tegelikult võiks peaaegu iga inimene maailmas olla ühel päeval nende kasutaja.