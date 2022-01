​Hando Sutter: elektri hind on väljakannatamatu

Mis on kõrge, mis madal? Mõni aeg tagasi oli üle 50 euro MWh (5 senti kWh) kõrge, aga praegu on see madal hind. Kevadel hind langeb, seda näitavad ka tulevikutehingud. Kuhu täpselt, see sõltub paljudest asjadest. Näiteks lumerohkusest põhjamaades ja hüdroreservuaaride täitumusest. Praegu ei tea keegi, kuidas Ukraina kriis laheneb, aga poliitilised pinged survestavad nii nafta kui ka gaasi hinda. Kui teaks, oskaks palju täpsemaid prognoose teha. Peale selle on väiksemaid muutujaid, mida ei suuda keegi ette näha, aga hind läheb madalamaks, sest kevadel on tarbimine väiksem kui talvel.