Tallinna volikogu kiitis heaks maa ostu Rail Baltica terminali tarvis

Volikogu esimehe Jevgeni Ossinovski sõnul on Rail Baltica projektil arvestatav mõju Tallinna linnaruumile ja -keskkonnale. «Meie ühine huvi on, et kavandatav reisiterminal oleks hästi lõimitud olemasoleva linnaruumiga ning sinna oleks tagatud hea ligipääs jalgsi, ratta ja ühistranspordiga,» ütles ta.

«Piirkonna liikuvusuuring on toonud suurima kitsaskohana välja olemasoleva raudtee, mis on kujunenud füüsiliseks tõkkeks Ülemiste ja ülejäänud linna vahel. Seetõttu on esmatähtis raudteealuste tunnelite võrgustiku rajamine. Konkreetne kokkulepe näeb ette Ülemiste tee tunneli ehitamise linna ja riigi koostöös. Kokku on kavandatud seitse tunnelit, ülejäänute rajamiseks vahendite leidmiseks läbirääkimised jätkuvad,» lausus Ossinovski.

Kavandatav Rail Baltica Ülemiste reisiterminal on osa Rail Baltica projektist, mille edukaks elluviimiseks on tarvis detailplaneering kehtestada hiljemalt 31. maiks. Linn on algatanud detailplaneeringu, kus nähakse ette terminali ühendamine linnaruumiga mitme tee kaudu. Kuna planeeritav trammitee, kergliiklusteed ja tänavad on osaliselt kavandatud erakinnistutele, tuleb need projekti elluviimiseks omandada linnale.

Sõlmitava koostööleppe kohaselt toetab ministeerium linna rahaliste vahenditega, et juurdepääsuteede ja trammitee rajamiseks vajalike kinnisasjade omandamist kiirendada. Samuti on kindlaks määratud, millises ulatuses kumbki osapool finantseerib Ülemiste tee kergliiklustunneli ehitamist.