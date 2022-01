EL toetab Balti elektrisüsteemide sünkroniseerimist 170 miljoniga

Nelja riigi investeeringud sünkroniseerimise suurprojekti viimasesse etappi on kokku ligi 230 miljonit eurot, millest Eestis tehakse investeeringuid 37 miljoni euro eest, Lätis 50, Leedus 41 ja Poolas 103 miljoni euro ulatuses.

Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimägi sõnul on praeguses geopoliitilises olukorras Eesti energiamajanduse ülesanne number üks luua Eesti ja Balti riikide iseseisev Venemaast sõltumatu elektrisüsteemi sageduse juhtimise võimekus. «Venemaast sõltumatu sageduse juhtimise võimekuse loomine Balti riikide elektrisüsteemis annab meile täiendava energia julgeoleku garantii, mis iganes peaks ka juhtuma. Balti riikide elektrisüsteemi desünkroniseerimine 1. jaanuarist 2026 Venemaa elektrisüsteemist kulgeb nii ajakava kui eelarve vaates kokku lepitud plaani järgi,» kinnitas Veskimägi.

Euroopa Komisjon on Eleringile eelnevalt eraldanud sünkroniseerimiseks vajalike investeeringute jaoks kahes rahastusvoorus 196 miljonit eurot. Projektide kogumaht Eestis on hinnanguliselt 300 miljonit eurot. Suurem osa rahast kulub Kirde-Eestis algavate ning Tartu ja Valga kaudu Lätti suunduvate ülekandeliinide uuendamiseks ja kolme sünkroonkompensaatori rajamiseks Viru, Püssi ja Kiisa alajaama juurde, mille osas on tööd juba käimas või projekteerimisfaasis.