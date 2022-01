McKinsey: kliimaeesmärkide saavutamine maksab üle 8 triljoni aastas

Maailm kulutab juba praegu 5,1 triljonit eurot aastas, et vähendada fossiilkütuste mõju, kuid aastani 2050 tuleks McKinsey ekspertide hinnangul investeerida täiendavalt igal aastal veel 3,1 triljonit eurot alternatiivsete energiaallikate arendamisele ning metsanduse, põllumajanduse ja teiste valdkondade rohelisemaks muutmisele, et piirata globaalset soojenemist 1,5 kraadini.

Summa on muidugi hoomamatu, kuid konsultatsioonifirma sõnul võrdub see näiteks poolega kogu maailm ettevõtete poolt 2020. aastal teenitud kasumist või neljandikuga kogu maksutulust või 7 protsendiga kodumajapidamiste kulutustest.

Firmast nenditi, et nende kuluarvutused on küll palju suuremad kui enamiku teiste majandusteadlaste hinnangud, kuid lisati, et sellised investeeringud võivad olla pikemas perspektiivis vägagi tulusad ning kui kliimamuutustega võitlemisega piisavalt ei tegele, oleksid kulud märkimisväärselt suuremad.

New Yorgi ülikooli kliimaökonomist Gernot Wagneri sõnul viitab McKinsey raport raha massilisele ümbersuunamisele praeguselt kõrge CO2-heitega ja vähese efektiivsusega sektoritest madala süsinikusisaldusega ja suure tõhususega valdkondadesse. «Me kulutasime just triljoneid dollareid pandeemiaga võitlemisele ning see näitab, et investorite ja maksumaksjate rahaga on ka rohepöörde rahastamine teostatav,» ütles Wagner.