Saare omavalitsused ja ettevõtjad leiavad, et avameretööstus võiks koonduda Saaremaale

«Avamere tuuleparkide rajamine on Eesti energiasõltumatuse tagamiseks ja taastuvenergia eesmärkide saavutamiseks vältimatu – selles on tänaseks üldine üksmeel. Äsjane Emori uuring kinnitab, et üle 70 protsendi Eesti elanikest pooldab meretuuleparkide rajamist,» kirjutavad regiooni esindajad, kelle sõnul asuvad Eesti merealade planeeringu kohaselt meretuuleparkide jaoks kõige perspektiivikamad alad just Saaremaa ümbruses.