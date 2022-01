Swedbank: Euroopa Keskpank lähiajal intressimäärasid ei tõsta

Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina kirjutab värskes majanduskommentaaris, et möödunud sügise seisuga olid maailma valitsused ja kolm suuremat keskpanka – USA Föderaalreserv, Euroopa Keskpank ja Jaapani keskpank – süstinud pandeemia ajal majandusse 20 triljonit USA dollarit, mis on enam kui viiendik maailma sisemajanduse koguproduktist (SKP).

Kiirenenud hinnakasvu juures muutsid juba möödunud aasta sügisel mitmed keskpangad maailmas oma kommunikatsiooni rahapoliitika kohta ja astusid esimesi samme selle karmistamiseks. Kolmapäeval andis ka USA Föderaalreserv turgudele konkreetsema eelinfo, et hakkab varsti intressimäärasid tõstma.

Keskpanga prognoosi järgi kasvavad hinnad sel aastal keskmiselt 3,2 protsenti, kuid 2023. ja 2024. aastaks peaks see aeglustuma juba alla 2 protsendi. Rahvusvahelise Valuutakomitee hinnangul aeglustub euroalal inflatsioon juba selle aasta viimaseks kvartaliks alla 2 protsendi.

Samas sõltub keskpank oma rahapoliitilistes otsustes sellest, millises suunas majandusnäitajad liiguvad. «Kui USA-s on suureks riskiks tugeva palgakasvu mõju inflatsioonile, siis euroalal palgakasvu surve veel liiga suur ei ole. Ühest küljest võivad töötajad nõuda kiirenenud hinnakasvu juures suuremaid palku, kuid kõrged energia- ja muude sisendite hinnad piiravad ettevõtetel tööjõukulude suurendamist. Kui majandusnäitajad viitavad kiire inflatsiooni püsimisele kauem, kui prognoositud, siis tuleb ECB-l oma rahapoliitikat ka vastavalt kohandada,» lausus ökonomist.

Turud aga ootavad Mertsina sõnul aga Euribori üha järsemat tõusu. «Kui näiteks aasta tagasi jäi 3-kuuline Euribor alla nulli ka 2025. aasta lõpus, kuu aega tagasi oodati Euribori jõudmist nullini 2024. aasta alguses, siis viimased futuurid näitavad selleks ajaks järgmise aasta suve. Kuid isegi siis ei oodata 3-kuulise Euribori kiiret tõusu. Euribor on küll möödunud aasta detsembri keskpaigast hakanud tasapisi ülespoole liikuma, kuid see muutus on olnud veel väike. Seega peaksid intressimäärad praeguse prognoosi järgi lähiajal madalaks jääma,» kirjeldas ta.