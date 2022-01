Kaugkütjad: hakkepuidu hinnad võivad kahekordistuda

«Eesti Energia suuremahulised hanked on ajastatud äärmiselt ebaõnnestunult tipunõudluse ajaks ehk küttehooaja alguseks ja läbi viidud väga lühikese tähtajaga, mistõttu piiratud toormeressursiga turg ei suuda kasvanud nõudlusele vastata. Hakkepuidu hinnad on hinnanguliselt kahekordistumas ja kasv jätkub,» kirjutab ühingu juhatuse esimees Andres Taukar rahandusministeeriumile ja keskkonnaministeeriumile saadetud kirjas.

Jõujaamade- ja kaugkütte ühingu juht möönis, et enamus soojuse tootjaid suudab tehniliselt asendada puuduva hakkepuidu fossiilse kütusega, milleks on eelkõige maagaas, kasutades baaskoormuse katmiseks tipuvõimsusi. Sellega tõuseb tema sõnul aga oluliselt soojuse hind ja kasvab süsiniku jalajälg.

Ta rõhutas, et juba veebruaris ja märtsis on algamas hanked hakkepuiduga varustamiseks järgmisel 2022/2023 küttehooajal. «Kahjuks tuleb nentida, et tänane ebaselgus turul põhjustab suure tõenäosusega kõrged soojuse- ja hakkehinnad ka järgmiseks kütteperioodiks,» nentis Taukar.