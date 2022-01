Valitsus kiitis heaks 900-miljonise raudteede arendamise kava

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul on raudtee uus tulemine ja areng muutmas liipreid kogu transpordi selgrooks. «Rongiga reisijate arv on kahekordistunud peale uute rongide liinile tulekut ning ootame sellelt kümnendilt sarnast kasvu,» lausus Aas.

2024. aasta lõpuks jõuavad Eestisse kuus uut mugavamat rongi, millega teenindada rohkem reisijaid. Samuti on võimalik kasutada optsiooni, et soetada kümme lisarongi. «Moderniseerimisfondist on kümne lisarongi ostuks 90 miljonit eurot olemas, mis katab kogu lisarongide kulu. Vajame rohkem ronge, et pakkuda tihedamat liiklust elektrifitseeritud ja kiiremal raudteel,» rääkis minister Aas.

Raudtee arenduste plaanis on viia Eesti Raudteele kuuluvad raudteed täielikult elektri alla 2028. aastaks. Ühtlasi ehitatakse uus liiklusjuhtimissüsteem Tallinna-Tapa, Tapa-Narva, Tapa-Tartu ja Tartu-Valga lõikudele, et võimaldada suuremaid kiiruseid. Tartu ja Narva liinidel ehitatakse raudteed ka sirgemaks, et rong saaks pikemaid lõike läbida kiirusega 160 kilomeetrit tunnis.

Aasa sõnul saab rongiliiklusega tuua suuremad linnad reisijatele märksa lähemale, näiteks Tallinnast Tartusse saab tulevikus pooleteise tunniga. «Raudtee on üks parimaid hoobasid, et vähendada autokasutust ning veokite arvu maanteedel. Loome transpordi ja liikuvuse arengukavast lähtudes olukorda, kus inimene saab keskkonnasõbraliku rongiga mugavamalt, ohutumalt ja kiiremini liigelda kui teiste transpordiliikidega,» märkis minister.

Lisaks olemasoleva raudtee uuendamisele on plaanis arvestatud uute raudteede ehitustega. «Tegevuskavast eraldiseisvalt arendame Rail Balticut, et saada kiire ühendus Pärnusse, Riiga ja sealt edasi Euroopasse. Haapsalu raudtee Rohukülani on võimalik valmis ehitada 2026. aastaks, kui eelarve arutelude käigus leida juurde 80 miljonit eurot,» selgitas Aas.