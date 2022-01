Miks peab äriklient maksma interneti eest kümme korda rohkem kui eraklient?

Kahte firmat omav firmajuht Andres Kaasik tegi majandusliku valiku ja tellis oma firmale internetipaketi, mille üles- ja allalaadimiskiirus talle igati paras oli – 300 Mbit/s ning jäi Telia tehnikut ootama. Keda aga lubatud ajal ei tulnud, oli Telia tehnik.

Pärimise peale, et kuhu tehnik jäi, sai Kaasik teada, et tema soovitud aadressile tehnik ei tule ja valitud paketti ta ei saagi. Põhjus selles, et Kaasik oli valinud erakliendipaketi ja soovis paigaldada seda oma ärimajas asuvasse kontorisse. Selle aadressi välistas Telia aga automaatselt.

«Miks ma peaksin ostma 14 korda kallima äripaketi, kui minu vajadusi rahuldab valitud erakliendi pakett,» oli Kaasik nõutu.

Hinnavahe on 14-kordne

Tõepoolest: 300 Mbit/s erapakett maksab tal kodus 29 eurot, kontoris saaks ta samaväärse ärikliendi paketi aga 354 euro eest kuus. Põhjenduseks tõi operaator pakettide erinevad tingimused ja ärikliendile pakutava suurema turvalisuse.

«Kas siis eraisikud on nii targad, et neil pole turvanetti vaja ja ettevõtjad nii rumalad, et neile peab vägisi sundima peale turvanetti,» oli Kaasik hämmingus. «See on tõeliselt ebavõrdne kohtlemine, kui ma pean ostma 10 korda kallima paketi. Arvatakse, et ettevõtjad on kõik püsti rikkad ja neilt saab küsida. Mina nimetan seda internetimaffiaks.»

Kui äriklient ei leia talle sobivat paketti ärikliendi pakettide seast, võib ta alati pöörduda oma soovidega meie poole ja teeme talle personaalse pakkumise. Taavi Teder

Kaasiku sõnul on superturvaline internet vajalik ehk neile ettevõtjatele, kes ise tegelevad andmete töötlemisega. Tavalises väikeettevõttes piisab e-kirjade lugemiseks ja e-poe modereerimiseks ka tavalisest internetist. Kõrgendatud turvalisus on sundvalik olenemata sellest, mida klient enda jaoks oluliseks peab.

«Kui kehtestaks rohepöörde toetamiseks ka ettevõtjatele kümme korda kallim diislihind võrreldes eratarbijaga, siis kõik saaksid aru, et see pole õige, kuid interneti hindadega täpselt nii on,» ütles Kaasik.

Telia ärikliendi äriarenduste valdkonna juhi Evelin Neeroti sõnul on tavapärane, et era- ja äriklientidele pakutavad paketid ja teenused on erinevate teenusepakkujate juures lahku löödud, kuid ka internetiteenuse vaates on vahe sees.

Turvalisus muudab teenuse kalliks

«Äriinterneti teenusele rakendatud kõrgemad kvaliteedinõuded ning riketele reageerimine toimub lühema tähtajaga, kuna mõjutatud on tavaliselt ärikriitilised IT- teenused ja rakendused, millest sõltub ettevõtte klientide ja töötajate teenindamine,» rääkis Neerot. «Lisaks siis veel see pool, et ärikliendile pakume eraldi teenindust ja tehnikuid ning äriklientidele pakutavate ühenduste puhul tuleb teenusepakkujal tihtipeale teha täiendavaid investeeringuid nii ligipääsu- kui sisevõrkudesse, arvestamaks klientide erisoovide ja ärihoonete tingimustega.»

Viimase osas on aga Kaasikul teistsugune kogemus: reede õhtul tekkinud tõrkest teatamine ebaõnnestus, sest keegi ei vastanud telefonile. Klienditoele saadetud e-kirjale reageeriti alles teisipäeval, et uurida, kas probleem on lahenenud. Seega ei saa äriklient oma kallile paketile vaatamata loota kiiret teenindust, tõdes Kaasik.

Ka Elisast kinnitati, et nemad ei müü ärikliendile erakliendi pakette. Samamoodi ei müü Elisa nutipakette internetilahendusena kasutamiseks, põhjendades seda tehniliste võimalustega.