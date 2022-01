Osaühingu asutamisel kaob miinimumkapitali nõue

«Eestis ettevõtlusega tegelejatele täna kehtiv seadusandlus on kahtlemata konkurentsivõimeline ja edu soosiv. See aga ei tähenda, et saaksime puhata. Muutused maailmas vajavad meie pidevat valmisolekut reageerida ja ajakohastada regulatsioone ja võimalusi,» kommenteeris Lauri.