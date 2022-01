Ettevõtlus- ja IT-minister kinnitas 5G sageduskonkursi tingimused

«Mul on väga hea meel, et saame viimaks edasi minna 3 aastat tagasi pooleli jäänud sageduskonkursiga. 5G on pikalt oodatud tehnoloogia, mis saab järgmistel aastatel meie majanduse arengu, tootlikkuse ja konkurentsivõime kasvu aluseks. Tänu ülikiirele andmesidele saavad arenguhüppe teha paljud valdkonnad, nagu näiteks IT ja tehnoloogia, side, meditsiin, transport, aga ka kultuur,» selgitas minister Andres Sutt.

«Eesmärk on, et sageduslubade võitjad alustaksid koheselt Eestis 5G võrgu arendamist ning meie ettevõtted saaksid võimalikult kiiresti alustada uute teenuse loomise ja katsetamisega. Tean, et ettevõtjad on selles suunas juba palju eeltööd ära teinud ning ma ei kahtle selles, et peagi on Eesti taas maailma 5G arengu esirinnas,» lisas minister.