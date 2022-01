Nicolas Le Page ajab toiduainete müügi äri juba 2008. aastast peale, kuid suurema hoo sai ettevõtmine sisse alles 2016. aasta paiku. «See on üks naljakas lugu,» ütleb Le Page, kes demonstreerib uhkusega lagedeni kõrguvaid riiuleid toidukraamiga, mida tavapoest naljalt ei leia – ta näitab peent Itaalia jahu, mis olevat ainus õige pitsajahu maailmas, juusturiiuleid, mille kohta ütleb, et tal on Eesti suurim juustuvalik, ning viitab kastile, kus ootavad uut omanikku šokolaadiapelsinid. Sealjuures rõhutab ta, et praegu pole laos suurt midagi vaadata – tasuks tulla suvel ehk tipphooajal.