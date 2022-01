Mobiilifirma teeb klientide lahkumise keeruliseks

Aasta alguses teatas Elisa tingimuste muutmisest ja hinnatõusust ning see meenutas mitme lepinguga Elisa ärikliendiks olnud Indrek Varikule, et on aeg juba mitu kuud kasutuseta seisev nutipakett lõpetada. Ta lootis seda teha 2. jaanuaril Elisa iseteeninduskeskkonnas, kuid suur oli tema üllatus, kui ta isegi suure otsimise peale sealt selleks võimalust ei leidnud. Selle asemel kõnetas teda kõnerobot Annika, kes soovis teada, mis on teenusest loobumise põhjus ning küsis meiliaadressi, lubades, et järgmisel nädalal võetakse temaga ühendust.