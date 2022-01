ELi kohus tühistas Inteli hiigeltrahvi

«Komisjoni analüüs on puudulik ega võimalda õiguslikult piisavalt tõendada, et vaidlusalused allahindlused olid või võisid olla suutelised avaldama konkurentsivastast mõju,» teatas üldkohus.

Tegemist on kolmanda kohtuotsusega antud kaasuses. Sama kohus jättis 2017. aastal trahvi jõusse, kuid Euroopa Kohus (ECJ) käskis üldkohtul otsus üle vaadata.

Komisjon määras Intelile 2009. aastal oma toona suurima trahvi, öeldes, et firma pakkus klientidele allahindlusi oma kiipide soosimiseks AMD omade asemel.

Allahindlused on kesksel kohal ka Google'i Androidi puudutavas kaasuses, millega seoses määrati otsingumootorihiiule rekordiline 4,3 miljardi eurone trahv. See otsus on samuti ELi kohtusüsteemis vaidlustamisel.