IMF nõuab, et El Salvador lõpetaks oma bitcoinieksperimendi

Juba toona olid riigi elanikel vastakad tunded: ühed lootsid, et kogunenud krüptoraha väärtus kasvab, teisi hirmutas tugevalt kõikuv kurss aga selle kasutamisest hoiduma. Samuti tõi krüptoraha seadustamine kaasa ulatuslikud protestid kartuses, et see toob vaesunud Ladina-Ameerika riigis kaasa ebastabiilsuse ja inflatsiooni. Paraku nii ka läks - bitcoin on alates novembrist kaotanud umbes poole oma väärtusest. Kui septembris, mil riik hakkas krüptoraha ametlikult poodides aktsepteerima, maksis üks bitcoin 51 000 dollarit, siis tänaseks on hind kukkunud 37 000 dollarile.