Kariņš: me ei saa äri lõpmatult toetada

Kariņši arvates peab turismivaldkonnaga tegelema majandusminister, mitte rahandus- ja tervishoiuminister, kes on ettevõtjatele hambu jäänud.

«See ei ole tervishoid ega rahandus, see on majandusminister, kes peab oma valdkondadega tegelema. Meie kui ühiskonna jaoks seisneb väljakutse selles, et me ei saa äri igavesti ülal pidada, eriti kui sel suurt nõudlust ei ole,» sõnas valitsusjuht.

Ta arvas, et muutub nõudlus ja ühiskondlik käitumine, ja kahe koroonapandeemia aastaga on inimesed muutnud oma tarbimisharjumusi. Samas meenutas peaminister, et riik aitab ettevõtteid, mis ei saa taudipiirangute tõttu tegutseda.

«Kuid avatud valdkonnad, mis saavad tegutseda, peavad vaatama, kuidas oma ärimudelit muuta, sest me ei saa ühiskonnana ettevõtjaid lõpmatult maksudest ülal pidada,» sõnas poliitik.