VKG ja Kiviõli Keemiatööstus asuvad plastjäätmetest õli ja gaasi tootma

«Ringluses on väga palju erinevaid plastmasse ja nende kasutus kasvab iga aastaga. Kõiki neid plastikuid ei ole võimalik mehaaniliselt taaskasutada, lisaks kaotavad nad iga järgmise taaskasutustsükliga oma omadusi ehk neid pole võimalik lõpmatuseni uuesti ringlusesse võtta. Oma projektis keskendume ainult plastjäätmete pürolüüsile, mitte pürolüüsile koos põlevkiviga, sest soovime panustada ringmajanduse lahendusse ilma täiendava fossiilkütuse kasutuseta,» selgitas VKG arendusdirektor Indrek Aarna.

Tema sõnul seisneb ühisprojekti tugevus selles, et töödeldakse sorteerimata ja määrdunud plastjäätmeid ning kasutamist leiavad ka need plastjäätmed, mida varem oli võimalik ainult ladestada või põletada.

«Tehnoloogiliselt saab plastjäätmete pürolüüsiprotsessis tahksoojuskandjana taas ringlusesse võtta põlevkiviõli tootmise käigus tekkivat tuhka või poolkoksi. Plastjäätmete õliks töötlemine ja uuesti plastitööstusesse tooraineks suunamine on oluliselt kasulikum ja keskkonnasõbralikum, võrreldes nende jäätmete põletamisega,» märkis ta.

Kiviõli Keemiatööstuse juht Priit Orumaa ütles, et kui projekt osutub edukaks, annab see võimaluse, et Kiviõli saja-aastane tootmiskompleks säilib ning ettevõte saab tootmisega jätkata ka pärast seda, kui põlevkivi töötlemine peaks lõppema.