Swedbank elukindlustus on maksnud hüvitist kaheksa koroonasurma eest

«Elukindlustuslepingute arv on aastast-aastasse järjekindlalt kasvanud,» märkis Swedbanki elukindlustuse valdkonnajuht Eleriin Reinmann. «Kindlasti on seda mõjutanud ka koroonakriis ja teatav ebakindlustunne tuleviku suhtes. Selleks, et ebakindlust oleks vähem, on ka üha enam laenuvõtjaid oma elu kindlustanud. 2021. aastal tegime laenudega seotud elukindlustuse väljamakseid kokku 1,2 miljonit eurot.»