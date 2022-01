Riik investeerib tehisintellekti arenguprogrammi 600 000 eurot

Tehisintellekti lahenduste kasutuselevõtt on kapitalimahukas ja eeldab eri osapoolte valdkondlikke teadmisi, mistõttu on nende kasutuselevõtul tekkinud tõrge. Varajase faasi investeeringute vähesus kimbutab ka tehisintellekti lahenduste loojaid ja seetõttu ei jõua need lahendused tihtipeale turule. Tehnopoli AI arenguprogrammi üheks eesmärgiks on seda muuta ja toetada ettevõtteid, kes soovivad oma protsessidesse tuua AI lahendusi.

«Soovime toetada ettevõtete arengut innovaatiliste lahenduste kasutuselevõtul ja tehisintellekt seda kindlasti ka on. Väga hea meel on selle üle, et riik on üheks strateegiliseks suunaks valinud tehisintellekti ja robootika valdkonna ning see programm on üks esimesi, mis on ellu kutsutud just selle arendamiseks,» lausus ta.