Endine tipp-pankur kohtule: striptiisiklubi külastused olid seotud äritegevusega

Šveitsis on alanud sensatsiooniline kohtuprotsess: Šveitsi pangakontserni Raiffeisen endine juht Pierin Vincenz on prokuratuuri poolt süüdistatav muu hulgas pettuses, omastamises ja dokumentide võltsimises, vahendab Reuters.

Pärast äriõhtuid külastas ta korduvalt selliseid kohti väiksema seltskonnaga ja jätkas seal vestlusi. Küsimusele, mille peale ta raha kulutas, vastas Vincenz: «Need olid joogid, ka pudeliveinid, üsna kallid, ja šampanja. Kuid me olime rohkem veinijoojad.» Klubides ja baarides oli ta ka korduvalt püüdnud ettevõtjatega tutvuda ja neid klientideks võita. Kohtuniku küsimusele, miks ta maksis firma rahaga õhtusöögi eest naisega, kellega ta oli tutvunud Tinder kaudu, ütles Vincenz, et naine otsis tööd.

Lisaks kuludele süüdistatakse Vincenzit ka mitmes ettevõtte ülevõtmises, mille eest ta vastutas Raiffeiseni juhina ja krediitkaardifirma Aduno presidendina. Prokuratuuri sõnul oli Vincenz varjatud viisil seotud ülevõtmise sihtmärkidega. Seda tehes teenis ta prokuratuuri sõnul ebaseaduslikult ligi üheksa miljonit franki isiklikku kasumit. «Mul ei olnud tunnet, et ma oleksin siin midagi kriminaalset teinud,» ütles Vincenz.

Kohtuprotsess ületas Šveitsis tavapäraseid mõõtmeid. Kohtumaja asemel algas kohtuprotsess Zürichi kontserdisaalis. Avalikkuse huvi on osaliselt tingitud asjaolust, et Vincenz oli Šveitsi suuruselt kolmanda pangandusgrupi endise tegevjuhina üks riigi tuntumaid juhte. Erinevalt teiste suurpankade tippjuhtidest esitles ta end rahvale lähedasena. 2014. aastal nimetas üks ajakiri teda aasta pankuriks. Isegi kriitikud tunnistavad, et ta aitas Raiffeisenil tugevalt kasvada.