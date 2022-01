Pfizer alustab omikroni-vastase vaktsiini testimist

Uuringutes hinnatakse vaktsiini tõhusust varem vaktsineeritud nooremaealistele kui ka keskealistel täiskasvanutele. Samuti on plaan kutsuda katsesse inimesi, kel on jäänud täisvaktsineeritus saavutamata.

Pfizer ütles teisipäeval tehtud avalduses, et nad on registreerinud esimesed osalejad kliinilisse uuringusse, mille valimis on 1420 inimest. Uuringute käigus hinnatakse süsti võimet kutsuda esile immuunvastus tervetel 18-55-aastastel täiskasvanute, samuti hinnatakse ka süsti ohutust ja võimalikke kõrvalmõjusid.