Rahandusminister: Elektrilevist võiks saada järgmine rahvaaktsia

«Kuna elektrivõrgud on selline taristu, mis on suhteliselt stabiilse tegevusega, mida kasutavad põhimõtteliselt kõik inimesed ja ettevõtjad, siis oleks igati mõistlik, et tarbijatel tekiks võimalus selles ka investoritena osaleda,» ütles Pentus-Rosimannus. «Ma näen küll, et kuna tegu on stabiilse tegevusväljavaatega ettevõttega, siis oleks võimalik elektrivõrgust kujundada järgmine nö rahvaaktsia, millesse inimesed saaksid pika vaatega investeerida.»

Eelmisel aastal tegi minister riigi äriühinguid üle vaadates ettepaneku analüüsida Elektrilevi omandilist eristamist, sellega Eleringi võrkude ühendamist ning tekkiva ettevõtte börsile viimise võimalusi. «Selline lahendus annaks elektrivõrkude arendamisel efekti nii rahalises kui kiiruse vaates, aitaks paremini kontrollida võrgutasude suurust ja luua tingimusi uuteks liitumisteks,» lisas Pentus-Rosimannus.

Eelmisel nädalal ütlesid nii peaminister Kaja Kallas kui majandusminister Taavi Aas Postimehele, et peavad õigeks elektri jaotusvõrgu lahutamist Eesti Energiast. «Investeeringukindluse ja elektrituru toimimise seisukohalt oleks omandiline eristamine minu arvates mõistlik,» põhjendas Kallas. «Jaotusvõrk kuulub ühele elektritootjale ja seetõttu ei pruugi see ettevõte alati olla huvitatud konkureerivate tootjate turule tulemisest. Seetõttu, nii nagu ka kolmas elektrituru direktiiv on ette näinud, peaks toimuma omandiline eristamine.»

Kunagi kuulus ka põhivõrgu ettevõte Elering ühte kontserni Eesti Energiaga. Praegu on mõlemad iseseisvad riigifirmad, kuuludes eri ministrite haldusalasse.

Riigifirma Eesti Energia tükeldamise peamine probleem on selles, et kontsern on laenuraha võtnud kogu oma vara vastu. Eesti Energia varadest usaldusväärseim tagatis ongi võrgufirma, mille traatidele ja alajaamadele on riiklikult tagatud kindel tootlus. Samuti on osa Eesti Energiast viidud börsile. Eesti Energia tütarfirma Enefit Greeni vähemusosaluse omanikeks on kümned tuhanded väikeinvestorid kogu Eestist.

Võrgufirma lahutamine kahjustab ka Enefit Greeni aktsionäride huve, sest nagu öeldud, kontserni rahavoog on konsolideeritud ning pärast võrgufirmade varade lahutamist laenuraha hind tõuseb.