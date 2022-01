Omniva üllatas klienti ootamatult kalli teenusega

Tartlane Siim Kala sai kuu algul Jaapanist paki, kus sees tee. Selle asemel, et ise asuda tollipabereid täitma, volitas ta selleks Omniva, sest teadis, et see teenus maksab neil vaid 2,35 eurot. Temalt küsiti aga ootamatult 10 eurot.

«Põhjendati, et piirangutega kaubal nagu kohv ja tee on teenustasu 10 eurot,» selgitas Kala. Ta pöördus piirangute täpsustamiseks maksu- ja tolliametisse ning sai teada, et teel ei ole üldse riiklikke piiranguid.

Pöördudes uuesti selguse saamiseks Omnivasse, sai ta teada, et kümme eurot ei tule mitte piirangutega kauba deklareerimisest, vaid sellest, et Omniva töötajatel tuleb teatud kaupu deklareerida käsitsi maksu- ja tolliameti süsteemis.

«Probleem ei ole rohelises tees, vaid nii kohvile kui ka erinevatele teesortidele ei rakendu lihtsustatud deklareerimise kord,» selgitas Omniva kommunikatsioonijuht Triin Küttim. «Kohvi ja tee deklareerimine käib manuaalse protsessiga otse MTA rakenduses nimega Impulss. Ajaliselt võtab see rohkem aega ja ressurssi, sest Omniva tolliagent peab esitama tollideklaratsiooni käsitsi, mistõttu ongi teenus kallim.»

Maksu- ja tolliamet raha ei küsi

Maksu- ja tolliamet Omniva hinnakirja ei kommenteeri ja kinnitab, et nemad ei küsi üheltki ettevõttelt ega eraisikult deklareerimise eest tasu. Iga eraisik saab oma saadetise deklareerida ise tasuta e-MTAs postipaki deklareerimise rakenduses, teatud kaupa tuleb deklareerida tollideklaratsioonide töötlemise infosüsteemis Impulss, kuna nende kohta küsitakse lisainformatsiooni. Need mõlemad on aga tasuta, kinnitas EMTA meediasuhete spetsialist Reet Pärgma.

«Omniva teenustasu hind sõltub sellest, kas tegemist on automaatse e-deklaratsiooni teenusega või manuaalse tollideklaratsiooni protsessiga,» selgitas Küttim.

Automaatse deklareerimise alla lähevad kõik saadetised, mille väärtus on kuni 150 eurot ja mille tollikoodid ei ole piirangutega. Hind 2,35 eurot rakendub Omnivas juhul, kui kogu deklareerimise protsess, sh maksude ja teenustasu maksmine on võimalik ära teha Omniva e-keskkonnas.

«Olen seda korra teinud ja ka seekord eeldasin, et see maksab mulle kaks eurot sentidega, ja lasin Omnival deklareerida,» selgitas Kala oma õngeminekut.

Mõned pakid jäävad välja võtmata

Küttimi sõnul on üksikuid juhtumeid, kus saajad on jätnud maksukohustuse tõttu paki postkontorist välja võtmata. Eestisse jõudnud saadetise deklareerimiseks on aega 30 päeva ning selle möödudes algatab Omniva tagastusprotsessi ja pakk tagastatakse saatja postiasutusele.

EL-is muutus möödunud aasta 1. juulist väljaspoolt EL-i ostetavate ja saadetavate kaupade käibemaksukohustus. Kui saadetise väärtus on alla 150 euro, maksustatakse kaubad 20-protsendilise käibemaksuga. Maksustamise aluseks on tolliväärtus, mis koosneb nii kauba hinnast kui ka saatmiskuludest.

Kui saadetise väärtus on üle 150 euro, kuulub saadetis deklareerimisele ja maksustatakse impordimaksudega: tollimaksu, käibemaksu ja aktsiisikaupade puhul ka aktsiisiga. Maksustamise aluseks on samuti tolliväärtus.

Endiselt on maksuvabad kingitused eraisikult eraisikule, kui kingituse väärtus ei ületa 45 eurot, kuid deklareerida tuleb kõik kingitused alates 0 eurost.