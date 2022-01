Slovakkia transpordiamet sertifitseeris lendava auto

Slovakkias toodetud AirCar on hübriid lennukist ja autost, mis on varustatud BMW mootoriga ja töötab tavalise bensiinipumba abil. Autost lennukiks muutumine võtab prototüübil aega kaks minutit ja 15 sekundit.

Lääne-Inglismaa ülikooli lennusüsteemide vanemteadur dr Steve Wright ütles BBCle, et uudis sertifiteerimisest on ettevõtte jaoks «hea samm edasi» ja muudab ta «ettevaatlikult optimistlikuks», et ühel päeval võib ta lendavaid autosid ka oma silmaga lendamas näha. «Aga ma arvan, et sinna jõudmiseni läheb veel minna,» ütles Wright.