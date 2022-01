Omanikud: ranna ehituskeeluvöönd on ebaproportsionaalne omandipiirang

Liidu sõnul on tähelepanu- ja kiiduväärt, et riigikogus on alanud diskussioon sel teemal, et vaadata üle seadused, mis praegu reguleerivad tugevalt omandipiiranguid.

«Aastate jooksul on erinevate seaduste koosmõjus omandiõigus kaotamas oma tähendust, milline see võiks olla vabas demokraatlikus õigusriigis ja millisena meie kodanikud kujutasid eraomandit iseseisvuse taastamisel,» leiab Pärna.

«Erinevate piirangute kihistused on viinud selleni, et vormilt püha põhiõigus on sisult muutumas riigi bürokraatliku kontrolli ja loa alusel toimivaks pseudoõiguseks,» sõnas Pärna pressiteates.

Näiteks Skandinaavia maades on majad ja suvekodud tema sõnul sageli veepiiril. Ajalooliselt on ka Eesti randades hoonestus asunud tunduvalt lähemal veepiirile. Ta leiab, et kohalikele omavalitsustele tuleks anda planeerimisel ja ehitusjärelevalvel suuremad õigused ning riiklik sekkumine lõpetada.

«Koos õigusega kasvab ka kohaliku omavalitsuse vastutus, eelkõige planeeringute kaudu leida parim kohalikke olusid arvestav lahendus. Lisaks on muutunud keskkonnale olulisemalt ohutumaks ehitus- ja jäätmekäitlustehnoloogiad, mis võimaldavad kaldale lähemale ehitamist,» sõnas Pärna.