TLT esimesed ümberehitatud autonoomsed trollid alustavad sõite

Tallinna Linnatransport on ainus teenuseoperaator maailmas, kes on iseseisvalt ümber ehitanud kaks trollibussi. «Teenusepakkujana oleme maailmas ainukesed, kes on julgenud ise ühissõidukeid arendada. Esimeste proovisõitude järel saame kinnitada, et TLT spetsialistide ümberehitatud trollid suudavad ilma sarvedeta sõita kuni 20 kilomeetrit,» ütles TLT juhatuse liige Otto Popel.