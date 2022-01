Allahindluskampaaniad on suur silmamoondus

Tarbijatel on ammu hinges kuri kahtlus, et neid tüssatakse. Poed on kraamist pungil ja ise kõiki hindu täpselt jälgida ei jõua. Seepärast hoidis Postimees paar kuud mitme mööbli- ja ehituspoe hindadel silma peal, et aru saada, kas allahindlustes on mingi uba või ei. Kurb järeldus on, et ise peab valvas olema ja allahindlusest ei maksa liiga elevile minna. Allahindlused on nagu kolmeaastase poisi nohu: kui üks lõpeb, siis teine algab.