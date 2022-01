Boeing investeerib 450 miljonit dollarit õhutakso arendamisse

Praeguse seisu kohaselt suudab Wiski väike lennuk transportida kahte inimest, selle lennukaugus on umbes 40 kilomeetrit ja kiirus kuni 160 kilomeetrit tunnis. See lendab elektriajamiga ja autonoomselt ehk ilma piloodita pardal. Turvalisuse huvides saab õhusõidukit ka maalt kaugjuhtida ja sellel on sisseehitatud langevari.