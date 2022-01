Eestis tööd teha soovivate välistalentide arv mullu pea kahekordistus

Kui 2020. aastal sai elamisloa 947 tippspetsialisti, eksperti või iduettevõtte töötajat, siis 2021. aastal oli neid juba 1246, teatas EAS-i ja Kredexi ühendasutus. Samuti suurenes Eesti Rahvusvahelises Majas läbi viidud nõustamiste arv 4078 nõustamiselt 5679 nõustamiseni.

«Need arvud näitavad, et Eesti on järjest atraktiivsem töötamise sihtriik,» ütles Work in Estonia programmi juht Anneli Aab. «Võitlus talentide nimel on globaalne ning Eestil on keeruline konkureerida suurte Lääne-Euroopa riikidega nii tuntuse kui palgataseme poolest. Siiski näitab järjest kasvav huvi Eesti kui töötamise sihtriigi vastu, et aastatepikkune Eesti tutvustamine madala bürokraatiatasemega innovaatilise riigina on olnud edukas,» lisas ta.

Enim on Work in Estonia kaudu Eestisse tööle kandideeritud Türgist, Brasiiliast ja Gruusiast. Kõige eksootilisemad riigid, kust on Eestis töötamise vastu huvi tuntud, on Vanuatu, Gröönimaa ning Tšaad. Kõige rohkem on värvatud välisspetsialiste tarkvaraarendaja ametikohtadele ning erinevatele IT-valdkonna ametikohtadele laiemalt.

«Hiljuti avaldatud OSKA prognoosi kohaselt on Eestis aastaks 2027 vaja enam kui 18 000 uut IKT-töötajat ning selge on see, et ainult koolide ja ümberõppeprogrammidega me neid ei leia. Seetõttu üritame tööandjatele pakkuda parimat võimalikku tuge välisvärbamisel ja tegeleme jätkuvalt Eesti kui töötamise sihtriigi tutvustamisega,» ütles Aab.

2018. aastal avas EAS koostöös Mainori ja teiste avaliku sektori organisatsioonidega Eesti Rahvusvahelise Maja, mis on ühtne teenuskeskus nii välisspetsialistidele kui ka neid palganud ettevõtetele, et muuta sujuvamaks Eestisse sisselamine. Möödunud aastal aitas maja üle 450 ettevõtte, mis on ligikaudu 100 võrra rohkem kui üle-eelmisel aastal.

Enim tuntakse huvi maksude teemadel, kuidas Eestis tööd leida ning kuidas oma ettevõtet alustada. Lisaks toimub majas keelekohvik, kus inimesed saavad Eesti keelt praktiseerida. Samuti korraldab maja kaaslaste programmi, mis aitab Eestisse kolinud välisspetsialistide elukaaslastel leida professionaalset rakendust Eestis.