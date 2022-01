Viis põhjust, miks naftabarreli hind võib tõusta üle 100 dollari taseme

Hinnatõusu peamiseks veduriks on see, et tugev nõudlus pistab rinda tarneprobleemidega ja varude vähenemisega. Kõrgetest elektri- ja soojaarvetest vaevatud tarbijaid ootab ees seega järjekordne hinnatõus, sest kui nafta hakkab maksma üle 100 dollari barrelist, tõuseb Eesti tanklates bensiini E95 hind seniselt 1,6 eurolt üle 1,7 euro liitri eest.

Investeerimispank Goldman Sachs prognoosis, et naftabarreli hind tõuseb sel aastal 100 ja 2023. aastal 105 dollarini. Rosnefti juhid märkisid juba eelmise aasta lõpus, et ka 120 dollari piir on sel aastal ületatav. JP Morgan läks eelmisel nädalal veelgi kaugemale ning ennustas, et OPEC+ vabade tootmisvõimsuste vähenemine tõstab kauplejate riskipreemiaid ning nafta hind jõuab sel aastal 125 ja järgmisel aastal koguni 150 dollarini barrelist.

Brenti toornafta maksis täna keskpäeval ligi 87 dollarit barreli eest, mis on ligi veerandi võrra kõrgem kui pärast uue COVID-i tüve omikroni avastamist novembris. Neste turundus- ja kommunikatsioonijuhi Risto Sülluste sõnul on toornafta hind maailmaturul olnud äärmiselt volatiilne. «Meie regiooni valmistoodangu hindu kujundav Brenti nafta hind on viimase 12 kuu jooksul olnud pidevas tõusutrendis,» rääkis Sülluste. «Nafta nõudlus on peale suuremaid Covidiga seotud piirangute leevenemist taastunud, kuid OPEC+ toornafta tootmine on jätkuvalt madal. Globaalsed naftavarud on 2021 aasta jooksul oluliselt vähenenud.»

Nafta hind on valmistoodangu hindade oluline kujundaja, kuid tähtis on silmas pidada, et bensiinid ja diislikütused on börsil eraldi noteeritud. «Tanklate jaehinnad kujunevad vastavalt sisseostu hinnale, mis selgub konkreetsel börsipäeval. Mõju omab ka euro ja dollari vaheline kurss ostuhetkel, riiklikud maksud ning kohalik konkurents,» rõhutas Sülluste.

Ühelt poolt on nõudlus kütuste järele taastumas, kuna vaktsineeritute arv kasvab ja see toetab liikuvust. Teisalt on omikroni tüve leviku vastumeetmed liikuvust Euroopas viimasel ajal vähenenud. Samuti ka teistes piirkondades, eriti USAs ja Kaug-Idas. Häiritud on olnud ka lennuliiklus. «Turge võivad raputada ka Venemaa sõjalised otsused Ukraina osas,» ütles Sülluste. «Prognoosimatuid mõjutajaid on väga palju ja seetõttu on ka täna väga keeruline hinnata, kuidas hakkavad kujunema hinnad Eesti tanklates. Siiski usuvad analüütikud, et vaatamata Covidi mõjule ja keerulisele poliitilisele olukorrale, kasvab globaalne naftanõudlus jätkuvalt.»

Goldman Sachsi analüütikute hinnangul raskendab nafta kallinemine veelgi võitlust inflatsiooniga, mis on saavutanud kõrge taseme kõigis arenenud majandusega riikides Euroopas ja mujal, kirjutas Deutsche Welle. Saksa väljaanne uuris analüütikutelt, miks ikkagi naftahind võib peagi 100 dollari piiri ületada.

Nafta on äärmiselt nõutud kaup