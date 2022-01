Energiahinnad kullerteenuse platvorme seni negatiivselt mõjutanud pole

«Meie äril läheb hästi, aga seda me mõõdame peamiselt selle järgi, kui palju tellimusi meie partneritele tehakse. Saame öelda, et nii restoranide, jaekauba kui ka toidupoodide ja Wolt Marketi osas on tellimuste arv tõususuunas. Ülejäänud majandus ja energiahinnad meid seni negatiivselt mõjutanud ei ole,» ütles Wolti Baltikumi tegevjuht Liis Ristal BNS-ile.

Samas on viimastel kuudel rohkem juhte ja kullereid end platvormile registreerinud, ent mõne konkreetse teguriga, sealhulgas ebatavaliselt kõrgete energiahindade ja üldise inflatsioonifooniga on seda Jetsi sõnul keeruline seostada.

Woltiga liituvad uued kuller-partnerid iga nädal ja selline partnerite võrgustiku laienemine toimub kõigil 23 Wolti turul. «Seega ei saa me hetkel öelda, et see oleks otseselt seotud energiahinna tõusuga. Kuller-partnerid liitusid juba enne selle teema tõusetumist iganädalaselt meie platvormiga,» ütles ka Ristal, märkides, et mitmed ettevõtte kullerid tegid juba enne energiakriisi kojuvedusid nii öelda «kõrvaltööna», et lisatulu teenida.