Venemaa jõustas puiduekspordile seatud karmid piirangud

Kui senini oli Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) kokkulepete raames Venemaa puidutoodete ekspordile kohaldatud tollimaksu määraks 13 protsenti või 15 protsenti, siis alates jaanuarist on Venemaa need tariifikvoodid tühistanud ja kohaldab palju kõrgemaid eksporditollimakse, mille määr on 80 protsenti.