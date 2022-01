Indoneesia tudengi tuimad selfid läksid krüptoturul hingehinda

22-aastane Ghozali, kes õpib kolledžis arvutiteadust, on teinud tudengipõlve algusest saati endast pea iga päev foto. Kui algselt plaanis ta neid jäädvustusi kasutada kooli lõpupäevaks kavandatud ajajoone videos, siis pärast plokiahela tehnoloogiaga tutvumist otsustas ta panna materjali ka NFTdena müüki.

NFT (Non-Fungible Token - mitte asendatav vara) on plokiahela tehnoloogial põhinev digitaalne vara, mida ei saa hävitada ega paljundada ning mis esindab mingite failide või reaalsete esemete (nt fotode) omandiõigust.

Ootamatult pälvisid pealtnäha täiesti suvalised fotod laialdast tähelepanu. France24 andmetel juhtus see pärast seda, kui üks staarkokk ostis endale mõned Ghozali selfide NFTd ning hakkas neid oma ühismeedia kontodel reklaamima.

Seeejärel tõttasid tudengi selfisid soetama ka teised kasutajad ning üle 500 huvilise on toonud 24. jaanuari seisuga 387 Ether'it ehk 750 000 eurot müügikäivet. Seejuures Etherum ise on viimase kuu ajaga oma väärtusest kaotanud peaaegu 50 protsenti.

Kuigi mitmed lääne väljaanded kirjutasid, et Ghozali sai selfisid müües miljonäriks, näitab kauplemiskeskkonna tehingute ajalugu , et tudeng müüs oma fotode NFTsid valdavalt 0,01 Etheriga.

«Ma poleks kunagi arvanud, et keegi soovib selfisid osta, mistõttu panin nende hinnaks vaid 3 dollarit,» ütles ta ka ise ajakirjanikele.

Krüptokauplejad on aga hinnanud tema fotosid oluliselt kõrgemalt ning maksnud järelturul nende eest ka näiteks 1,2 Ether'it.

Ghozali on siiani väga imestunud, et tema selfid nii populaarseks muutusid. «Täna müüdi rohkem kui 230 pilti ja ma siiani ei saa aru, miks te tahate minu NFT-fotosid osta! Aga tänan teid, kutid. 5-aastane vaev tasus end ära,» kirjutas ta 12. jaanuaril Twitteris. Samuti palus ta, et selfide ostjaid ei kuritarvitaks neid pilte.