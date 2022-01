Saarte Liinid vabastas staažika juhatuse esimehe ametist

«Nõukogu on ettevõtte juhtimisega üldjoontes rahul, kuid uue arengukava koostamise pikal teel oleme jõudnud järelduseni, et AS Saarte Liinid juhtimine vajab värsket pilku ja käiguvahetust,» märkis Saarte Liinide nõukogu esimees Jaano Vink.

2012. aastal Saarte Liinde juhtima asunud Vatsfeld ütles omalt poolt, et mõistab nõukogu otsust. «Nõukogu seisukohad ja otsus on selged ning arusaadav on ka see, et uute visioonide elluviimiseks on vaja uusi inimesi,» nentis pikaaegne juht.