Aasta kokkuvõte: taastuvenergia tootmine kasvas, tuuleenergia vähenes

Aasta lõpu seisuga on päikesest elektrienergia tootjaid arvuliselt juba üle 9400 ja toetusskeemi on registreeritud 352 megavati ulatuses tootmisvõimsusi. Võrreldes eelmise aastaga on tootjate arv praktiliselt kolmekordistunud ning lisaks on võrguliitumise ehitus pooleli ligikaudu 2600 kuni 50-kilovatise võimsusega tootmisseadmel, mis teeb suurusjärgus 450 megavatti päikeseenergial põhinevaid tootmisvõimsusi.