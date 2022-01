Kuidas klaarida suur jama elektriga?

Majandusministeerium esitas nüüd juba üle-eelmisel nädalal valitsusele kava, mille järgi poliitilise otsuse tegemise hetk on 2024. aasta algul, ja kui see on positiivne, siis tuleb juba detailsem seadusloome, regulaatori asutamine ja 2030 võiks alata ehitus.