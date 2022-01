Amet töötab välja maksejõuetuse eest hoiatava süsteemi prototüüpi

Statistikaameti juhtivanalüütik Jaan Õmblus selgitas statistikablogis, et hoiatussüsteemi olemus seisneb selles, et arvutiprogramm jälgib pidevalt ettevõtte majandusandmeid ja teades konkreetse sektori üldiseid majanduspõhimõtteid, saab see aru, kui ettevõte hakkab nii-öelda keskmisest kuhugi poole kalduma.

«Juhul, kui ettevõtte majandustulemused on muutunud kehvemaks, teeb süsteem lisaanalüüsi. Analüüsi põhjal järeldab süsteem, kas ettevõttel võib sarnaste arengute jätkudes tekkida likviidsusprobleeme ja väheneda võime täita oma kohutusi. Kui oht on olemas, saadab arvutisüsteem ettevõttele varase hoiatuse,» kirjeldas analüütik.

Arvutisüsteemi antud hoiatus ettevõttele on informatiivne ega too kaasa õiguslikke tagajärgi. Hoiatus juhib ettevõtte juhatuse tähelepanu sellele, et teatud tõenäosusega ja samade suundumuste jätkudes võib majandusüksus sattuda rahalistesse raskustesse.

«Hoiatuse saanud ettevõtetest ei koosta süsteem nimekirju ja see info ei jõua kolmandate osapoolteni, näiteks ettevõtet finantseerivate pankade või maksehäire registrini,» lubas Õmblus.

Hoiatus peab sisaldama ka viiteid, mille põhjal süsteem järeldab, et ettevõte võib makseraskustesse sattuda. Hoiatuse eesmärk on ettevõtet toetada, et see võiks oma käitumist muuta ja makseraskust välistada või selle võimalikku ulatust vähendada. Kui aga halveneva majandusolukorra põhjused pole kõrvaldatavad, siis saab ettevõte vähemalt astuda juriidilisi samme, et kasvõi näiteks saneerimis- või pankrotiavaldus saaksid õigel ajal esitatud.

«Kahtlemata võib süsteem hoiatust saates ka eksida, sest iga ettevõte on unikaalne. Süsteem võib vea teha ainuüksi sellest, et saadab hoiatuse varakult, kuid mida kaugemat tulevikku püüda ette ennustada, seda enam suureneb võimalus eksida,» möönis ameti juhtivanalüütik.

Hoiatussüsteemist on kasu eelkõige neile ettevõtetele, kelle finantsjuhtimine ei ole suutnud ise ohte tuvastada ja tegevust ümber korraldada. «Sageli on sellised ettevõtted liialt hõivatud igapäevategevustega ja neil napib aega analüüsiks. Hinnanguliselt on varase hoiatuse klientideks 20–25 protsenti tegutsevatest ja aruandlust esitavatest ettevõtetest,» märkis Õmblus.

Varane hoiatus ei ole analüütiline toode, mida saab endale tellida. See laekub, kui selleks on põhjus – ühel hetkel tuleb hoiatus automaatselt e-posti aadressile ja annab märku, et ettevõttel on potentsiaalne probleem. Esmase plaani järgi võib see informatsioon ettevõtjani hakata liikuma läbi ettevõtjaportaali, kuid lõplikult pole see veel kokku lepitud.

Varane hoiatus on plaanitud vaikselt ettevõtluses toimuvat jälgiva taustsüsteemina. «Kui ettevõttes on asjad korras, maksejõuetusele viitavaid riske pole, ei saa sa seda hoiatust mitte kunagi. Samuti, kui sul juhtub olema niinimetatud fantoomfirma, kes ei esita ühtegi deklaratsiooni ega andmeid, aktiivselt majandustegevuses ei osale, siis sõltumata selle ettevõtte bilansi olukorrast ei pruugi sa ikkagi hoiatust saada, kuna süsteem ei saa sisendit analüüsiks,» lausus analüütik.

Varase hoiatamise süsteem hakkab kasutama tehisintellekti abi ehk süsteem muudetakse iseõppivaks ja õpitut kasutatakse ettevõtetele hoiatuste saatmisel.