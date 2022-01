Majanduse lühiuudised

EKI prognoosib 3-protsendist majanduskasvu

Eesti Konjunktuuriinstituut (EKI) prognoosib tänavuseks aastaks sisemajanduse kogutoodangu (SKT) kolmeprotsendist tõusu. EKI majandusekspertide paneeli detsembrikuu uuringu põhjal saab väita, et Eesti majandusolukord on suhteliselt hea ning seda juba kolmandat kvartalit järjest. Samas nähtub paneeli hinnangutest, et kuue kuu pärast on majanduse üldolukord siiski mõnevõrra halvem kui praegu: majanduskasv küll jätkub, aga praegusega võrreldes aeglasemas tempos. 2022. aastaks prognoosib EKI 4,5-protsendist hinnatõusu. BNS