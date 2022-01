EKI prognoosib 2022. aastaks 3-protsendist majanduskasvu

EKI majandusekspertide paneeli detsembrikuu uuringu põhjal saab väita, et Eesti majandusolukord on suhteliselt hea ning seda juba kolmandat kvartalit järjest. Samas nähtub paneeli hinnangutest, et kuue kuu pärast on majanduse üldolukord siiski mõnevõrra halvem kui praegu – majanduskasv küll jätkub, aga praegusega võrreldes aeglasemas tempos.

2022. aastaks prognoosib EKI 4,5-protsendist hinnatõusu. Inflatsiooni edasise arengu suhtes on ülekaalus eksperdid, kes prognoosivad, et hinnatõus 6 kuu pärast on umbes sama, mis 2021. aasta detsembris, kuid ootuste saldo näitab, et võimalik on inflatsiooni mõõdukas pidurdumine.