Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene ütles, et tuli ettevõttesse maasikaid korjama ehk juhtima kiiresti kasvavat kasumlikku globaalset firmat, aga sattus hoopis viirusekriisi, kus ettevõte kaotas päeva pealt ­peaaegu kõik oma tulud.

Nõgene on mures, et koroonasse suremus on Eestis suhtena elanike arvu kohta mitu korda suurem kui Soomes või Taanis. Traagilise olukorra üheks põhjuseks peab ta liiga aeglast vaktsineerimist.